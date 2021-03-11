Cari denge 1,87 milyar dolar açık verdi - Son Dakika

Cari denge 1,87 milyar dolar açık verdi

11.03.2021 10:22
Cari denge 1,87 milyar dolar açık verdi, System.String[]

Cari işlemler hesabında Ocak ayında 1 milyar 867 milyon dolar açık gerçekleşti.

Cari işlemler hesabında Ocak ayında 1 milyar 867 milyon dolar açık gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Ocak ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 166 milyon dolar azalarak 1 milyar 867 milyon dolara gerilemiş ve bunun sonucunda on iki aylık dönemde 36 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 118 milyon dolar azalarak 455 milyon dolara gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1 milyar 404 milyon dolar daralmayla 1 milyar 913 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Ocak ayında 3 milyar 24 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 1 milyar 177 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 739 milyon dolar tutarında azalarak 487 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 89 milyon dolar artarak 472 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 31 milyon dolar azalarak 63 milyon dolar oldu.

FİNANS HESABI Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 194 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 4 milyar 830 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 293 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 924 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 857 milyon dolar, Genel Hükümet 3 milyar 500 milyon dolar net borçlanma yaptı.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 5 milyar 919 milyon dolar artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 478 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 1 milyar 532 milyon dolar olmak üzere toplam 3 milyar 10 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 291 milyon dolar ve 36 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 256 milyon dolar net kullanım gerçekleşti. Resmi rezervlerde bu ayda 3 milyar 570 milyon dolar net artış gözlendi.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, dolar, TCMB, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cari denge 1,87 milyar dolar açık verdi - Son Dakika


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