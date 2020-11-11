Cari denge 2,36 milyar dolar açık verdi - Son Dakika

Cari denge 2,36 milyar dolar açık verdi

11.11.2020 10:26
Cari denge 2,36 milyar dolar açık verdi, System.String[]

Cari işlemler hesabında Eylül ayında 2 milyar 364 milyon dolar açık gerçekleşti.

Cari işlemler hesabında Eylül ayında 2 milyar 364 milyon dolar açık gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Eylül ayı Ödemeler Dengesi verisini paylaştı. Buna göre, bir önceki yılın Eylül ayında 2 milyar 828 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 2 milyar 364 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 539 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 44 milyon dolar artarak 3 milyar 709 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 869 milyon dolar azalarak 1 milyar 692 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Eylül ayında 6 milyar 46 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 3 milyar 236 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 916 milyon dolar tutarında azalarak 1 milyar 555 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 615 milyon dolar azalarak 544 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 106 milyon dolar artarak 197 milyon dolar oldu.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 607 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 424 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 92 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 512 milyon dolar net artış gösterirken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 952 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar 805 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 48 milyon dolar ve 396 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ayda 3 milyar 631 milyon dolar net azalış gözlendi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dış Ticaret, Eylül, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cari denge 2,36 milyar dolar açık verdi - Son Dakika Ekonomi


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