Cari denge 3,33 milyar dolar açık verdi - Son Dakika

Cari işlemler hesabında Mart ayında 3 milyar 329 milyon dolar açık gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 Mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mart ayına göre 2 milyar 124 milyon dolar azalarak 3 milyar 329 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 36 milyar 192 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 396 milyon dolar azalarak 2 milyar 959 milyon dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 374 milyon dolar artarak 767 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mart ayında 1 milyar 643 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 319 milyon dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon dolar tutarında artarak 742 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 27 milyon dolar azalarak 1 milyar 184 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın Mart ayında 280 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 47 milyon dolar net giriş kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 363 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 5 milyar 699 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 miyar 33 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 915 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 229 milyon dolar ve Genel Hükümet 3 milyar 649 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 648 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 775 milyon dolar net artış ve Türk Lirası cinsinden 720 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 1 milyar 55 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 374 milyon dolar ve 202 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ise 136 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ayda 6 milyar 169 milyon dolar net azalış gözlendi.

-İHA-