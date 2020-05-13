Cari denge 4,92 milyar dolar açık verdi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Cari denge 4,92 milyar dolar açık verdi - Son Dakika Ekonomi

Cari denge 4,92 milyar dolar açık verdi

6 saat önce

Mart ayında cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık gerçekleşti.

Cari denge 4,92 milyar dolar açık verdi, System.String[]

Mart ayında cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılı Mart ayı Ödemeler Dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Mart ayında 120 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 4 milyar 923 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler fazlası, 1 milyar 463 milyon dolara geriledi.


Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın aynı ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi kaleminde bu ay 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.


Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mart ayında 3 milyar 930 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 1 milyar 160 milyon dolar açık verdi.


Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 529 milyon dolar tutarında azalarak 514 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 9 milyon dolar azalarak 1 milyar 49 milyon dolar oldu.


Finans hesabı


Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 14 milyon dolar azalarak 796 milyon dolar olarak gerçekleşti.


Portföy yatırımları 5 milyar 498 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 63 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2 milyar 118 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.


Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, diğer sektörler 81 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.


Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 644 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 565 milyon dolar net azalış kaydetti.


Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 460 milyon dolar, 109 milyon dolar ve 3 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.


Resmi rezervlerde bu ayda 16 milyar 589 milyon dolar net azalış gözlendi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:12 Kaynak: İHA


Son Dakika

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