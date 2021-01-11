Cari denge 4 milyar 63 milyon dolar açık verdi - Son Dakika

Cari denge 4 milyar 63 milyon dolar açık verdi

11.01.2021 10:42
Cari denge 4 milyar 63 milyon dolar açık verdi, System.String[]

Cari işlemler hesabında Kasım ayında 4 milyar 63 milyon dolar açık gerçekleşti.

Cari işlemler hesabında Kasım ayında 4 milyar 63 milyon dolar açık gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Kasım ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Cari işlemler açığı 2019 yılının Kasım ayına göre 4 milyar 48 milyon dolar artarak 4 milyar 63 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 37 milyar 974 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 2019 yılının aynı ayına göre 2 milyar 900 milyon dolar artarak 3 milyar 844 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 451 milyon dolar azalarak 555 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 yılının Kasım ayında 4,094 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 632 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 964 milyon dolar tutarında azalarak 583 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 2019 yılının aynı ayına göre 338 milyon dolar azalarak 835 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, 2019 yılının aynı ayına göre 35 milyon dolar azalarak 61 milyon dolar oldu.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 299 milyon dolar olarak gerçekti.

Portföy yatırımları 1 milyar 298 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 276 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 607 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 118 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 230 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 629 milyon dolar, 35 milyon dolar ve 191 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ayda 145 milyon dolar net azalış gözlendi.

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım, TCMB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cari denge 4 milyar 63 milyon dolar açık verdi - Son Dakika


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