Cari denge 683 milyon dolar açık verdi

Temmuz ayında cari işlemler açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Temmuz ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler açığı, bir önceki yılın Temmuz ayına göre 1 milyar 306 milyon dolar azalarak 683 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaleminin bir önceki yılın Temmuz ayına göre 2 milyar 653 milyon dolar artarak 2 milyar 948 milyon dolar fazla vermesi etkili oldu.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 22 milyon dolar artarak 2 milyar 984 milyon dolara yükseldi.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Temmuz ayında 1 milyar 924 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2 milyar 749 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 118 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 306 milyon dolar artarak 702 milyon dolar olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 19 milyon dolar azalarak 55 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 30 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 933 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 93 milyon dolar net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 499 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 774 milyon dolar ve 195 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 467 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 217 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 84 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 301 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 43 milyon dolar ve 231 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 176 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 6 milyar 700 milyon dolar net artış gözlendi. - İSTANBUL