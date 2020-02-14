Son Dakika › Ekonomi › Cari denge Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi. - Son Dakika Ekonomi
Cari denge Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi.
7 saat önce
Cari denge Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
Cari denge Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon dolar oldu. - İSTANBUL
Son Dakika Son Dakika: 2019 yılında cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu Çin'de koronavirüs önlemi: Virüse karşı ilaçlama yapıldı Son Dakika: Atlasglobal iflas başvurusunda bulundu 40 bin altına mal olan 114 yıllık tarihi Ragıp Paşa Köşkü icradan satılacak