Cari denge Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Cari denge Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi. - Son Dakika Ekonomi

Cari denge Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi.

7 saat önce

Cari denge Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi.

Cari denge Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi., System.String[]

Cari denge Aralık'ta 2,8 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon dolar oldu. - İSTANBUL

Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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