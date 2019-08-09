Son Dakika Haberleri: Cari denge, haziranda 548 milyon dolar açık verdi
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Cari denge, haziranda 548 milyon dolar açık verdi

1 saat önce

Cari işlemler hesabı haziranda 548 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu.

Cari denge, haziranda 548 milyon dolar açık verdi, System.String[]
Cari işlemler hesabı haziranda 548 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:09 
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