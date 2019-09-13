Cari denge temmuzda 1,16 milyar fazla verdi
1 saat önce
Cari işlemler hesabı temmuz'da 1,16 milyar dolar fazla verdi.
Cari işlemler hesabı temmuz'da 1,16 milyar dolar fazla verdi. Beklenti 1,3 milyar dolar düzeyindeydi. Böylece 12 aylık dönemde cari fazla 4,45 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:10
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