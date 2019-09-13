Son Dakika Haberleri: Cari denge temmuzda 1,16 milyar fazla verdi
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Cari denge temmuzda 1,16 milyar fazla verdi

1 saat önce

Cari işlemler hesabı temmuz'da 1,16 milyar dolar fazla verdi.

Cari denge temmuzda 1,16 milyar fazla verdi, System.String[]

Cari işlemler hesabı temmuz'da 1,16 milyar dolar fazla verdi. Beklenti 1,3 milyar dolar düzeyindeydi. Böylece 12 aylık dönemde cari fazla 4,45 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:10 
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