"Cari dengedeki iyileşme eğilimi belirginleşti"
1 saat önce
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "2018'de yaşanan dalgalanmalara karşı verilen güçlü ve koordineli politika tepkisi enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlamakta etkili oldu.
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "2018'de yaşanan dalgalanmalara karşı verilen güçlü ve koordineli politika tepkisi enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlamakta etkili oldu. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin belirginleştiğini görüyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:20
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