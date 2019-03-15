Son Dakika Haberleri: "Cari dengedeki iyileşme eğilimi belirginleşti"

"Cari dengedeki iyileşme eğilimi belirginleşti"

1 saat önce

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "2018'de yaşanan dalgalanmalara karşı verilen güçlü ve koordineli politika tepkisi enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlamakta etkili oldu.

Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, "2018'de yaşanan dalgalanmalara karşı verilen güçlü ve koordineli politika tepkisi enflasyon görünümündeki bozulmayı kısmen sınırlamakta etkili oldu. Cari dengedeki iyileşme eğiliminin belirginleştiğini görüyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:20 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baba Yadigarı Kolonyacılık Mesleğine 40 Yıldır Tutkuyla Devam Ediyor Narenciye Üreticileri Portakalın Kabuğunu 6 Liradan Avrupa'ya İhraç Ediyor Satışı Yasak Olan Şahinleri Pazarlayanlara 10 Bin TL Ceza Uygulanıyor Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 18:04:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Cari dengedeki iyileşme eğilimi belirginleşti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]