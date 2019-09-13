Son Dakika Haberleri: Cari fazlada Almanya yine lider olacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Cari fazlada Almanya yine lider olacak

56 dakika önce

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'nın bu yıl 276 milyar dolar ile art arda dördüncü kez dünyada en yüksek cari fazla veren ülke olacağını bildirdi.

Cari fazlada Almanya yine lider olacak, System.String[]

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'nın bu yıl 276 milyar dolar ile art arda dördüncü kez dünyada en yüksek cari fazla veren ülke olacağını bildirdi.

Ekonomi, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uçağın kontrol paneline dökülen kahve düğmeleri eritti, uçak acil iniş yaptı!
Eskişehir'de 4 akademisyeni öldüren katil, "Sıkıldım'" diyerek duruşmayı terk etti Miami Heat'e cinsel içerikli film sitesinden sponsorluk teklifi! Bu sene palamut az çıkınca fiyatı 7'ye katlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:51:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cari fazlada Almanya yine lider olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]