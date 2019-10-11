Cari hesap 2,6 milyar dolar fazla verdi
34 dakika önce
Merkez Bankası, cari işlemler hesabı ağustos ayında 2,6 milyar dolar fazla verdi.
Merkez Bankası, cari işlemler hesabı ağustos ayında 2,6 milyar dolar fazla verdi. 12 aylık dönemde cari fazla 5,1 milyar dolar olurken; Ocak-Ağustos döneminde bu rakam 1 milyar dolar cari fazla olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:06
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