Son Dakika Haberleri: Cari hesap 2,6 milyar dolar fazla verdi
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Cari hesap 2,6 milyar dolar fazla verdi

34 dakika önce

Merkez Bankası, cari işlemler hesabı ağustos ayında 2,6 milyar dolar fazla verdi.

Cari hesap 2,6 milyar dolar fazla verdi, System.String[]

Merkez Bankası, cari işlemler hesabı ağustos ayında 2,6 milyar dolar fazla verdi. 12 aylık dönemde cari fazla 5,1 milyar dolar olurken; Ocak-Ağustos döneminde bu rakam 1 milyar dolar cari fazla olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:06 
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