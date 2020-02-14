Cari işlemler açığı Aralık'ta 1.73 milyar dolar yükseldi

Cari işlemler açığı, Aralık ayında yıllık bazda 1 milyar 731 milyon dolar artarak 2 milyar 798 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, bunun sonucunda, 2019 yılının on iki aylık döneminde cari işlemler fazlası 1 milyar 674 milyon dolar oldu.

Merkez Bankası açıklamasına göre, söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2 milyar 89 milyon dolar artarak 3 milyar 402 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 93 milyon dolar artarak 1 milyar 87 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.