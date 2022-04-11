Cari işlemler açığı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar oldu - Son Dakika
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Cari işlemler açığı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar oldu

11.04.2022 10:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi verisine göre, cari işlemler hesabı şubatta 5 milyar 154 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar oldu. Böylece cari denge dört ay üst üste açık vermiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari denge şubatta 5,15 milyar dolar açık verdi. Bu rakamın ardından 12 aylık cari açık 21,85 milyar dolara yükseldi. Böylelikle cari dengede aylık açık serisi dördüncü aya girdi. TCMB'nin değerlendirmesine göre şubat ayında cari açık üzerinde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3,9 milyar dolar artarak 6 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

ÇEKİRDEK DENGE FAZLA VERDİ

Çekirdek denge olarak bilinen altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 624 milyon dolar fazla vermişken, şubat ayında 2,17 milyar dolar fazla verdi. TCMB verilerine göre hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 874 milyon dolar artarak 1,61 milyar dolar oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 1,24 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB verilerine göre hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 874 milyon dolar artarak 1,61 milyar dolar oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 737 milyon dolar artarak 1,24 milyar dolar olarak gerçekleşti.

RESMİ REZERVLER GERİLEDİ

Cari dengenin finansmanın tarafına bakıldığında doğrudan yatırım girişlerinin neredeyse sıfır olduğu, portföy çıkışlarının da devam ettiği görüldü. Verilere göre doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon dolar oldu. Portföy yatırımları 765 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 228 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 573 milyon dolar net satış yaptığı izlendi. Resmi rezervlerde şubat ayında 2,22 milyar dolar net azalış gözlendi. Net hata noksanda ise 511 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

ŞUBATTA DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 135,5 ARTTI

Şubat ayında dış ticaret açığında hızlı bir artış kaydedilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan, 7 milyar 881 milyon dolara yükselmişti.

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