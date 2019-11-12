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Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477...
7 saat önce
Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL
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