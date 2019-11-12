Son Dakika Haberleri: Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477...
Son Dakika Ekonomi Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477... - Son Dakika Ekonomi

Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477...

7 saat önce

Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477..., System.String[]

Cari işlemler fazlası, bir önceki yılın Eylül ayına göre 599 milyon dolar artarak 2 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
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