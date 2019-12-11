Son Dakika Haberleri: Cari işlemler fazlası Ekim'de 1.077 milyar dolar azaldı
Son Dakika Ekonomi Cari işlemler fazlası Ekim'de 1.077 milyar dolar azaldı - Son Dakika Ekonomi

Cari işlemler fazlası Ekim'de 1.077 milyar dolar azaldı

6 saat önce

Cari işlemler fazlası, Ekiml ayında, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 77 milyon dolar azalarak 1 milyar 549 milyon dolara geriledi.

Cari işlemler fazlası Ekim'de 1.077 milyar dolar azaldı, System.String[]

Cari işlemler fazlası, Ekiml ayında, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 77 milyon dolar azalarak 1 milyar 549 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, bu gelişmenin sonucunda, Ekim ayında 12 aylık cari işlemler fazlası 4 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu gelişmede, bir önceki yılın aynı ayında 630 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesinin bu yıl 924 milyon doları açık vermesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası ise, geçen yılın Ekim ayına göre 700 milyon dolar azalarak 5 milyar 332 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, geçen yılın aynı ayına göre 238 milyon dolar tutarında artarak 2 milyar 759 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, geçen yılın aynı ayına göre 116 milyon dolar azalarak 951 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde, ikincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, 17 milyon dolar artarak 132 milyon dolara yükseldi.


Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
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