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Cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1...
6 saat önce
Cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:02 Kaynak: AA
Cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu.
Son Dakika Son Dakika: 2019 yılında cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu Çin'de koronavirüs önlemi: Virüse karşı ilaçlama yapıldı 40 bin altına mal olan 114 yıllık tarihi Ragıp Paşa Köşkü icradan satılacak Orman Genel Müdürlüğü personel alımında usulsüzlük yapıldığı iddia edildi