Cari işlemler hesabı Ekim'de 273 milyon dolar açık verdi - Son Dakika

Cari işlemler hesabı Ekim'de 273 milyon dolar açık verdi

11.12.2020 10:14
Cari işlemler hesabı Ekim'de 273 milyon dolar açık verdi, System.String[]

Bir önceki yılın Ekim ayında 2 milyar 737 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 273 milyon dolar açık gerçekleşti.

Bir önceki yılın Ekim ayında 2 milyar 737 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 273 milyon dolar açık gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Ekim ayı Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni paylaştı. Bir önceki yılın Ekim ayında 2 milyar 737 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 273 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 795 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 514 milyon dolar artarak 1 milyar 267 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 891 milyon dolar azalarak 1 milyar 576 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın Ekim ayında 6 milyar 533 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 2 milyar 929 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 931 milyon dolar tutarında azalarak 1 milyar 335 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 488 milyon dolar azalarak 613 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 93 milyon dolar azalarak 31 milyon dolar oldu.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 27 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 2 milyar 895 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 146 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 270 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 50 milyon dolar ve 650 milyon dolar net borçlanma yapmışken, Genel Hükümet de 2 milyar 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 121 milyon dolar net azalış gösterirken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 432 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 1 milyar 995 milyon dolar ve 52 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 534 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ayda 4 milyar 183 milyon dolar net artış gözlendi. - İSTANBUL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dış Ticaret, TCMB, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Cari işlemler hesabı Ekim'de 273 milyon dolar açık verdi - Son Dakika Ekonomi


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