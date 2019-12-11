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Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar...
6 saat önce
Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:04 Kaynak: AA
Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 336 milyon dolar oldu.
Son Dakika Cari denge Ekim'de 1,55 milyar dolar fazla verdi Türkiye'den 455 bin kredi kartı bilgisinin çalındığı iddia edildi Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi