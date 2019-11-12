Son Dakika Haberleri: Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar...
Son Dakika Ekonomi Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar... - Son Dakika Ekonomi

Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar...

7 saat önce

Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar..., System.String[]

Cari işlemler hesabı eylülde 2 milyar 477 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 895 milyon dolar oldu.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:04 Kaynak: AA
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