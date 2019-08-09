Cari işlemler hesabı haziranda 548 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar...
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Cari işlemler hesabı haziranda 548 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı haziranda 548 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:06 Kaynak: AA
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