Son Dakika Haberleri: Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar...
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Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar...

2 saat önce

Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar..., System.String[]
Cari işlemler hesabı nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar oldu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:02 Kaynak: AA
Ekonomi
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