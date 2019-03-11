Cari İşlemler Hesabı Ocakta 813 Milyon Dolar Açık Verirken, 12 Aylık Cari Açık 21 Milyar 592 Milyon...

Cari işlemler hesabı ocakta 813 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı ocakta 813 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar oldu.

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