Cari İşlemler Hesabı Şubatta 718 Milyon Dolar Açık Verirken, 12 Aylık Cari Açık 17 Milyar 44 Milyon...

Cari işlemler hesabı şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar oldu.

Cari işlemler hesabı şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar oldu

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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