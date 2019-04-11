Son Dakika Haberleri: Cari İşlemler Hesabı Şubatta 718 Milyon Dolar Açık Verirken, 12 Aylık Cari Açık 17 Milyar 44 Milyon...

Cari İşlemler Hesabı Şubatta 718 Milyon Dolar Açık Verirken, 12 Aylık Cari Açık 17 Milyar 44 Milyon...

1 saat önce

Cari işlemler hesabı şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar oldu.

Cari İşlemler Hesabı Şubatta 718 Milyon Dolar Açık Verirken, 12 Aylık Cari Açık 17 Milyar 44 Milyon..., System.String[]
Cari işlemler hesabı şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar oldu
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:07 Kaynak: AA
Ekonomi
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cari İşlemler Hesabı Şubatta 718 Milyon Dolar Açık Verirken, 12 Aylık Cari Açık 17 Milyar 44 Milyon...
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