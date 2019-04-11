Cari İşlemler Hesabı Şubatta 718 Milyon Dolar Açık Verirken, 12 Aylık Cari Açık 17 Milyar 44 Milyon...
1 saat önce
Cari işlemler hesabı şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar oldu.
Cari işlemler hesabı şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar oldu
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:07 Kaynak: AA
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