Son Dakika Haberleri: Cari işlemler hesabı, Temmuz'da 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.
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Cari işlemler hesabı, Temmuz'da 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.

1 saat önce

Cari işlemler hesabı, Temmuz'da 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.

Cari işlemler hesabı, Temmuz'da 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi., System.String[]

Cari işlemler hesabı, Temmuz'da 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. - İSTANBUL

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
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