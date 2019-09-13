Cari işlemler hesabı, Temmuz'da 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.
1 saat önce
Cari işlemler hesabı, Temmuz'da 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:10 Kaynak: İHA
Cari işlemler hesabı, Temmuz'da 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. - İSTANBUL
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