Cari işlemler Kasım ayında 518 milyon dolar açık verdi (2) - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Cari işlemler Kasım ayında 518 milyon dolar açık verdi (2) - Son Dakika Ekonomi

Cari işlemler Kasım ayında 518 milyon dolar açık verdi (2)

6 saat önce

Cari işlemler hesabı Kasım ayında 518 milyon dolar açık verdi.

Cari işlemler Kasım ayında 518 milyon dolar açık verdi (2), System.String[]
Cari işlemler hesabı Kasım ayında 518 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankası verilerine göre, 2018 yılının Kasım ayında 1 milyar 41 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, 2019 yılının aynı ayında 518 milyon dolar açık verdi ve bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler fazlası 2 milyar 725 milyon dolar oldu.

Buna göre, Söz konusu gelişmede, 2018 yılının Kasım ayında 412 milyon dolar fazla veren ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret dengesi kaleminin bu ayda 1.111 milyon ABD doları açık vermesi, ayrıca hizmetler dengesi kaynaklı net gelirlerin 71 milyon dolar azalarak 1 milyar 601 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net gelirlerin 90 milyon dolar azalarak 129 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2018 yılının Kasım ayına göre 177 milyon dolar artarak 1 milyar 414 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2018 yılının aynı ayına göre 140 milyon dolar azalarak 1 milyar 11 milyon dolara geriledi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 2018 yılının aynı ayına göre 1 milyar 36 milyon dolar azalarak 236 milyon dolara geriledi.

Portföy yatırımlarında 2 milyar 50 milyon dolarlık net giriş oldu.

Bu kapsamda; yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 255 milyon dolar net alım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 151 milyon dolar net satış yaptı.

Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 8 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ve diğer sektörler ise sırasıyla 1.0 milyar dolar ve 600 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıklarında 214 milyon dolar azalış ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları nda 616 milyon doları net artış oldu.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, genel hükümet 25 milyon dolar net kullanım, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 26 milyon dolar ve 22 milyon doları net geri ödeme yaptı. Resmi rezervlerde bu ayda 743 milyon doları net artış oldu.


- İstanbul
Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:20 Kaynak: DHA
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