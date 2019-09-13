Cari işlemler temmuz'da 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi
1 saat önce
Cari işlemler hesabı, Temmuz ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:03 Kaynak: DHA
Cari işlemler hesabı, Temmuz ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Geçen yılın Temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla vermiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler hesabı 4 milyar 445 milyon dolar fazla vermiştir" denildi.
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