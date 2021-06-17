Çarıkballı'dan MASKİ'ye ziyaret - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Kula ilçesi Çarıkballı Mahalle Muhtarı Muammer Akkuş'u ağırladı. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Dairesi Başkanı Göksel Topçu ve Muhtar Azası Mustafa Çankaya da bulundu.

"MASKİ Mahallemizin su sorununa neşter vurdu"

Çarıkballı Mahalle Muhtarı Muammer Akkuş, "Çarıkballı Mahallemiz büyük bir mahalle. Geçmişte su sorunu çok yaşıyorduk. MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallemizde gerçekleştirdiği içme suyu sondaj ve içme suyu terfi hattı çalışmaları ile su sorunumuzu çözdü. Her zaman desteklerini bizden esirgemeyen başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'a teşekkür ediyorum" dedi.

"Hizmet ve yatırımlarımız ile Manisa gelişiyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, 17 ilçeye sürekli proje ürettiklerini ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün liderliğinde hizmet ve yatırımlar ile Manisa'nın geliştiğini dile getirdi.