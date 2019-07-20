Son Dakika Haberleri: Çarıkları küçülttü, işlerini büyüttü
Son Dakika Güncel Haber

Çarıkları küçülttü, işlerini büyüttü

45 dakika önce

Tokat'ta Doktor İlhan olarak bilinen ayakkabı ustası, bölgenin nostaljik ürünlerinden aynalı çarığı anahtarlık boyutuna kadar küçülterek işlerini büyüttü.

Tokat'ta Doktor İlhan olarak bilinen ayakkabı ustası, bölgenin nostaljik ürünlerinden aynalı çarığı anahtarlık boyutuna kadar küçülterek işlerini büyüttü. Tokatlı ayakkabı tamircisi İlhan Özarslan, bir taraftan babasından devraldığı mesleğini icra ederken, diğer taraftan bölgenin önemli kültürel miraslarından biri olan aynalı çarık imalatına devam ediyor. Aynalı çarık kullanımının azalması ile birlikte bir tavsiye üzerine çarıkları anahtarlık boyutuna kadar küçülterek süs eşyası formuna sokan İlhan Usta, el emeği göz nuru ürünlerini birçok şehre göndermeye başladı. İlkokulu bitirdikten sonra bu işe başlayan yaşındaki 51 yaşındaki İlhan Usta 40 yıldır ayakkabı tamirciliği yaptığını söyledi. İlhan Özarslan, "Yeni ayakkabı yapardık o bitti. Sipariş alırdık o da bitti. Şimdi sadece tamirata döndük. 1999 yılında da geçmişimizde olan bu aynalı çarığımızı yapalım istedik. Nasıl olur, giyen olmaz, talep olmayan bir işi niye yapalım dedik ve işi minyatüre döktük. Küçük yapıp böyle süs eşyası gibi satarken bir müşterimiz bunu biraz daha küçüğe indirgesen olmaz mı diye sordu. Dedim olmaz, hepsi el işi, makine işi yok derken onun tavsiyesi ile biraz daha küçülttük. Bunları anahtarlık niyetine yaptık. Daha sonra magnet yaptık. Tokatımızın aynalı çarığını yaşatmaya çalışıyoruz burada. Talep yoktu. Anahtarlığa döndürdükten sonra il dışından da isteyen arkadaşlarımız oldu. Kendi şehirlerinin ismini yazarak arkadaşlara gönderiyoruz" diye konuştu. Bir zamanların gözde ayakkabıları olan aynalı çarıkların minyatürlerini satın alan vatandaşlar, el yapımı özel nostaljik çarıkları araç ve evlerinde süs eşyası olarak kullandıklarını söyledi.
(Dursun Ekrem Er/İHA)
Çarıkları küçülttü, işlerini büyüttü
Tokat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borçlunun yakınına mesaj atan avukata 50 bin lira ceza kesildi Son Dakika! Erbil saldırısının failleri yakalandı CHP'li Bekaroğlu'ndan Davutoğlu'na tepki: Sizin döneminizde muhaliflere yapılanlar ne olacak? Otomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 16:10:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çarıkları küçülttü, işlerini büyüttü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]