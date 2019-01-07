Çark Bir Günümü Yönetti! ?????? (1 Çevirme - 1 Görev)

Güne başladığım ilk andan gün sonuna kadar tüm programımı çark yönetti.

Güne başladığım ilk andan gün sonuna kadar tüm programımı çark yönetti. Ne tarz giyineceğimden, ne renk oje süreceğime, saçımı nasıl yapacağıma, kahvaltımda ne yiyip, kahvemi nerede içeceğime kadar her şey... Daha nice sürprizlerle karşılaştım. Umarım keyifle izlersiniz.

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