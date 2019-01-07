Son Dakika Haberleri: Çark Bir Günümü Yönetti! ?????? (1 Çevirme - 1 Görev)

Çark Bir Günümü Yönetti! ?????? (1 Çevirme - 1 Görev)

59 dakika önce

Güne başladığım ilk andan gün sonuna kadar tüm programımı çark yönetti.

Güne başladığım ilk andan gün sonuna kadar tüm programımı çark yönetti. Ne tarz giyineceğimden, ne renk oje süreceğime, saçımı nasıl yapacağıma, kahvaltımda ne yiyip, kahvemi nerede içeceğime kadar her şey... Daha nice sürprizlerle karşılaştım. Umarım keyifle izlersiniz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:09 Kaynak: Youtube

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