Çark Caddesi'nde Taciz İddiası: Şahsa Meydan Dayağı Atıldı - Son Dakika

Çark Caddesi'nde Taciz İddiası: Şahsa Meydan Dayağı Atıldı

Son Güncelleme: 06.10.2023 01:11

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Çark Caddesi'nde bir kadını taciz ettiği iddia edilen genç şahsa vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle olay kontrol altına alındı.

Şehrin ortasında taciz iddiası: Meydan dayağı yiyen şahıs öfkeli kalabalığın elinden zor alındı

Kadının tepkisi ile bölgedeki hareketli dakikalar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın en işlek bölgelerinden biri olan Çark Caddesi'nde taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Vatandaşların çevresini sardığı ve polis ekiplerini beklediği esnada kaçmaya çalışan şahsa meydan dayağı atıldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, genç bir şahıs Çark Caddesi'nde bir kadını taciz etti. Kadının tepkisi üzerine bölgedeki vatandaşlar şahsın etrafını sararak durumu polis ekiplerine bildirdi. Kadını taciz ettiği öne sürülen genç kaçmaya çalışınca olanlar oldu. Öfkeli kalabalık gence saldırdı. Gergin anlar Atatürk Bulvarı'na taştı. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, meydan dayağı çekilen genci gözaltına aldı.

Öte yandan, bir kadının taciz şüphelisine gösterdiği tepki ile bölgedeki hareketli dakikalar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Çark Caddesi, Sakarya, Suç, Polis, 3. Sayfa, Toplum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çark Caddesi'nde Taciz İddiası: Şahsa Meydan Dayağı Atıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çark Caddesi'nde Taciz İddiası: Şahsa Meydan Dayağı Atıldı - Son Dakika
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