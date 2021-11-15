Çark Deresi, atıklar ve zemindeki çamurdan temizleniyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin içerisinden geçen Çark Deresi'nde temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (SASKİ) yapılan açıklamaya göre ekipler, derede oluşan otluk, çeşitli atıklar ile zeminde oluşan çamur tabakasını iş makinesiyle temizliyor.

Çalışmalar sırasında dere içerisinden bisiklet, market arabası ve çok sayıda doğada kaybolmayan atık toplandı.

Serdivan Yazlık bölgesinde başlayan çalışmalar, Mithatpaşa Mahallesi Vagon Park'a kadar devam edecek. Şikayetlere konu olan kötü koku ve canlı popülasyonunu olumsuz etkileyen atıklar, detaylı temizlikle ortadan kalkacak.

Açıklamada, "Çalışma esnasında dere yatağından çıkan çeşitli eşyalar bizleri derinden üzüyor. Bu noktada halkımızı duyarlı olmaya davet ediyor, hassasiyet temenni ediyoruz. Çalışmalarımız ilerleyen süreçte de devam edecektir." ifadelerine yer verildi.