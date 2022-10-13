Çark Deresi'nde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Çark Deresi ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğanın korunması ve şehrin estetik güzelliğinin bozulmaması için yapılan rutin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Bahçelievler ile Mithatpaşa mahalleleri mevkisinde dere içindeki ve etrafındaki atıklar toplandı, yabani otlar temizlendi.

Çevre temizliği ve su kaynaklarının korunması konusunda daha hassasiyetli olunması bekleniyor.