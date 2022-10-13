Çark Deresi'nde temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çark Deresi'nde temizlik çalışması yapıldı

13.10.2022 14:28
Çark Deresi'nde temizlik çalışması yapıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Çark Deresi ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Çark Deresi ve çevresinde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğanın korunması ve şehrin estetik güzelliğinin bozulmaması için yapılan rutin temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Bahçelievler ile Mithatpaşa mahalleleri mevkisinde dere içindeki ve etrafındaki atıklar toplandı, yabani otlar temizlendi.

Çevre temizliği ve su kaynaklarının korunması konusunda daha hassasiyetli olunması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Edirne haberleri! Edirne'den kısa kısa Edirne haberleri! Edirne'den kısa kısa Damar sistemini tıkayan tromboz, basit önlemlerle engellenebilir Damar sistemini tıkayan tromboz, basit önlemlerle engellenebilir WWF: Yaban hayatı popülasyonunda 1970'ten bu yana yüzde 69 düşüş var WWF: Yaban hayatı popülasyonunda 1970'ten bu yana yüzde 69 düşüş var
Kaynak: AA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çark Deresi'nde temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
15:09 Başkan ceza aldı! Afyonkarahisar'da AK Partili belediyeye kayyum atandı
15:09 Makyajsız haliyle görüntülenen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'ye destek üstüne destek geldi
14:54 Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Dünya savaşı istemiyoruz
14:46 Nisa Mihriban bebeği sokağa terk eden vicdansız anneye 5 ay hapis cezası verildi! Asıl acı haber ise mahkemede verildi
14:25 İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan İranlılar, Ukraynalıları soydu
14:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin'in bir araya geldiği görüşme bitti
14:17 Kürsüde çekiçle telefon kıran CHP'li vekile TBMM Başkanı Şentop'tan tepki: Kürsüye verdiği zarar tanzim edilir
14:11 Sokak ortasındaki mezarı görenler dua okuyordu! Şaka amaçlı olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 15:31:16. #1.11#
SON DAKİKA: Çark Deresi'nde temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement