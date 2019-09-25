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Çark Deresi'nde yoğun temizlik çalışması

59 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından derelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çark Deresi'nde yoğun temizlik çalışması, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından derelerde gerçekleştirilen temizlik çalışmaları devam ediyor.


Bu kapsamda son olarak Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından Çark Deresi'nin 32 Evler mevkinde bulunan bölümünde çalışma gerçekleştiriliyor. Dönem içerisinde dere yatağında oluşan sazlıklar ile dere dibine çöken balçıklar temizleniyor. Ayrıca çeşitli türlerde ve çok sayıda çöp de dereden toplanıyor. Dere kenarında bulunan otlar ise biçiliyor. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Şehrimizin önemli sembollerinden olan Çark Deresi'nin temizliği aynı zamanda Sakarya'yı paylaşan insanların ve onların çevre hassasiyetinin de bir göstergesi. Bu anlamda tüm su kaynakları ve çevremiz için geçerli olduğu gibi Çark Deresi'nin de kirletilmemesi hususunda vatandaşlarımızdan büyük hassasiyet bekliyoruz" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
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