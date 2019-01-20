AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya
, "Çark etmek CHP
'de moda olmuş." dedi.
Kaya, yaptığı açıklamada daha önce yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
'nun yeniden aday olma kararını değerlendirdi.
CHP'de hizmet kaygısı değil koltuk kaygısı bulunduğunu savunan Kaya, İzmir'i çantada keklik gören CHP'lilerin bu şehre nasıl hizmet edeceklerini değil, ganimeti nasıl paylaşacaklarını tartıştığını kaydetti.
Kaya CHP'lilerin İzmir'e dair bir planı, projesi, gelecek hedefi bulunmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Çark etmek CHP'de moda olmuş. Ankara
'da Kemal Kılıçdaroğlu
, İzmir'de Aziz Kocaoğlu. Sürekli çark ediyorlar. Ama İzmirli hemşehrilerimiz bunların oyununu bozacak. Bu tekere mutlaka çomak sokulacak. Sandık geliyor, hep birlikte göreceğiz."