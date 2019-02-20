Çark Makyajımı Seçti! ?????? (1 Çevirme - 1 Ürün)
46 dakika önce
Bu defa makyajımın ilk aşamasından sonuna kadar Çark Makyajımı Seçti ve sonrasında bu makyaj ile bir günümü geçirdim. Umarım keyifle izlersiniz.
Bu defa makyajımın ilk aşamasından sonuna kadar Çark Makyajımı Seçti ve sonrasında bu makyaj ile bir günümü geçirdim. Umarım keyifle izlersiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:40 Kaynak: Youtube
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