Son Dakika Haberleri: Çark Özhan dostları için döndü
Son Dakika Ekonomi Çark Özhan dostları için döndü

Çark Özhan dostları için döndü

7 saat önce

Özhan Market'te düzenlenen çarkıfelek etkinliğinde Özhan dostları şanslarını deneyerek eğlenceli ve kazançlı günler geçirdi.

Çark Özhan dostları için döndü, System.String[]

Özhan Market'te düzenlenen çarkıfelek etkinliğinde Özhan dostları şanslarını deneyerek eğlenceli ve kazançlı günler geçirdi.


Geçit Mağazasında 'Çarkı Çevir Hediyeyi Kazan' isimli etkinlikte eğlenceli ve kazançlı dakikalar yaşandı. Nivea markasıyla birlikte düzenlenen etkinlik, Özhan müşterilerinin ilgisini çekti. Etkinlik için mağazanın içine kurulan standa gelen ziyaretçiler,üzerinde hediyelerin olduğu çarkı çevirerek şanslarını denedi. 3 gün boyunca süren etkinlikte çarkı çeviren Özhan dostları, Nivea ürünlerinden hediyeler kazandı. Çarkıfelek etkinliğiyle kazançlı çıkan müşteriler, aynı zamanda Nivea'nın yüzde 40 indirim fırsatıyla sepetlerini doldurdu. - BURSA

Nivea, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
Cem Uzan, Türkiye'ye döneceğini söyledi: Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak için sokağa çıkacağım Çin'de insan yüzünü andıran balık görüntülendi! 294 bin TL değer biçildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 20:39:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çark Özhan dostları için döndü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]