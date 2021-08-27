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Çarkıfelek kampanyası hem eğlendirecek hem de kazandıracak - Son Dakika

Çarkıfelek kampanyası hem eğlendirecek hem de kazandıracak

27.08.2021 15:20
Çarkıfelek kampanyası hem eğlendirecek hem de kazandıracak, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun'da düzenlenecek çarkıfelek kampanyası ile vatandaşlar hem eğlenip hem de sürpriz hediyeler kazanacak.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da düzenlenecek çarkıfelek kampanyası ile vatandaşlar hem eğlenip hem de sürpriz hediyeler kazanacak.

Gerçekleştirdiği etkinlik ve kampanyalar ile ziyaretçilerine eğlenceli ve bol hediyeli bir alışveriş deneyimi sunan Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), okula dönüş haftası dolayısıyla düzenleyeceği çarkıfelek kampanyası ile ziyaretçilerini hem eğlenmeye, hem de eğlenirken sürpriz hediyeler kazanmaya davet ediyor.

Yeşilyurt AVM, yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılının heyecanını yaşayan çocuklara okula dönüş kampanyası ile ilk hediyelerini veriyor. 1-6 Eylül tarihleri arasında tek seferde ya da toplamda 500 TL ve üzeri alışveriş yapan Lucky Card sahipleri fiş ya da faturalarını danışma bankosuna işletip, 1. katta kurulacak olan alanda çarkıfelek oyununu oynayacak. Okula dönüş kampanyasına katılan ziyaretçiler hem eğlenip hem de birçok mağazanın birinden 50 TL hediye çekinin sahibi olabiliyor. AVM ziyaretçilerinin ister bir mağazadan, isterlerse farklı farklı mağazalardan yapacakları alışverişlerinin toplamı 500 TL'ye ulaştığında yapmaları gereken tek şey kart bankosuna uğramak. Tüm velilerin okul alışverişine dönük ihtiyaçlarını uygun fiyat, çeşitlilik ve indirim kampanyaları ile tek çatı altında bulunduran Yeşilyurt AVM, Lucky Card fırsatları ile ziyaretçilerine ekstra karlı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Lucky Card fırsatlar dünyası AVM müşterilerini hem kampanyalardan yararlandırıyor, hem de onlara her alışverişe kazandırdığı puanlarla kiosk cihazlarından seçilebilecek onlarca hediye sunuyor. Alışveriş ve eğlencenin Atakum'daki adresi Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, birbirinden eğlenceli etkinlikleri, bir gün değil her gün kazandıran Lucky Card'ı ve birbirinden avantajlı hediye kampanyaları ile ziyaretçilerinin alışveriş deneyimlerini eğlence ve avantaja dönüştürmeye devam ediyor. - SAMSUN

Çarkıfelek kampanyası hem eğlendirecek hem de kazandıracak
Çarkıfelek kampanyası hem eğlendirecek hem de kazandıracak

Türk Lirası, Yeşilyurt, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çarkıfelek kampanyası hem eğlendirecek hem de kazandıracak - Son Dakika Ekonomi


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