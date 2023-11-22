 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çarkıfelek yarışması yeni sunucusu Cem Davran ile TV8'de yeniden başlıyor - Son Dakika

Çarkıfelek yarışması yeni sunucusu Cem Davran ile TV8'de yeniden başlıyor

Televizyon tarihine damga vuran Çarkıfelek yarışması, TV8 ekranlarında Cem Davran'ın sunumuyla geri dönüyor.

Çarkıfelek yarışması yeni sunucusu Cem Davran ile TV8\'de yeniden başlıyor
22.11.2023 - 07:35,  Güncelleme: 07:45
Abone Ol

6 Ocak 1975 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan yarışma bugüne kadar birçok kanalda seyirciyle buluşan Çarkıfelek yarışması, yeni kanalı ve sunucusuyla ekrana dönüyor. TV8 ekranlarında seyirciyle buluşacak olan yarışmayı Cem Davran sunacak.

DAHA ÖNCE BİRÇOK İSİM SUNMUŞTU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, televizyon tarihinin fenomen yarışması Çarkıfelek, TV8 ekranlarında yayınlanacak. Daha önce birçok ismin sunduğu yarışmanın yeni sunucusu Bambaşka Biri dizisinin başrol oyuncularından Cem Davran oldu. Çarkıfelek'i geçmişte ilk olarak Güner Ümit'in sunmuş daha sonra da Tarık Tarcan, Halit Kıvanç, Mehmet Ali Erbil, İlker Ayrık, Emre Karayel ve Onur Büyüktopçu gibi ünlü isimler sunmuştu.

Çarkıfelek yarışması yeni sunucusu Cem Davran ile TV8'de yeniden başlıyor
Çarkıfelek yarışması yeni sunucusu Cem Davran ile TV8'de yeniden başlıyor

Cem Davran, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Çarkıfelek yarışması yeni sunucusu Cem Davran ile TV8'de yeniden başlıyor - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Asgari ücrette hesap değişti! İşte masadaki son rakam
09:42 Ateşkes anlaşmasına varan İsrail ve Hamas'a Kızıl Haç'tan sürpriz teklif: Yardımcı olmaya hazırız
09:35 Konya'da Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi Hizmete Açıldı
09:31 Oyuncu Ali Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor
09:14 Biden'dan İsrail-Hamas anlaşması için ilk yorum: Tüm rehineler bırakılana kadar çalışacağım
08:54 İş insanı, lüks sitenin otoparkına bıraktığı 50 milyonluk aracını bu halde görünce savcılığa koştu
08:39 Nişanlanan Gökhan Çıra ve Eylül Keleş ayrıldı
08:32 Brezilya-Arjantin maçında ortalık savaş alanına döndü! Taraftarlara yapılan sonrası Messi takımı sahadan çekti
08:22 81 ilde yapılan operasyonda arama kaydı bulunan 2 bin 136 kişi yakalandı
08:19 A Milli Takım'ı taşıyan uçan Montella'nın ağabeyi rahatsızlanınca acil iniş yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2023 10:03:32. #1.13#
SON DAKİKA: Çarkıfelek yarışması yeni sunucusu Cem Davran ile TV8'de yeniden başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement