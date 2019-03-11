Son Dakika Haberleri: Carlos Ghosn'a Nissan Yönetim Kurulu Toplantısı Yasağı

Carlos Ghosn'a Nissan Yönetim Kurulu Toplantısı Yasağı

1 saat önce

Japonya'da bir mahkeme, Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un yönetim kurulu toplantısına katılmasını yasakladı.

Carlos Ghosn'a Nissan Yönetim Kurulu Toplantısı Yasağı, System.String[]
Japonya'da bir mahkeme, Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un yönetim kurulu toplantısına katılmasını yasakladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, bir Japon mahkemesi eski CEO Carlos Ghosn'in Nissan yönetim kurulu toplantısına katılmasını yasakladı. Haberlerde, Ghosn'un şirketin Yokohama kentindeki genel merkezinde Salı günü yapılacak toplantıya katılmak istemişti. Ancak, serbest bırakılma koşulları altında, CEO Hiroto Saikawa gibi yönetim kurulu toplantılarına katılması muhtemel olan Nissan yöneticileri de dahil olmak üzere davasında yer alabilecek insanlarla iletişim kurması yasaklanmıştı.

Nissan 19 Kasım'daki tutuklanmasından kısa bir süre sonra Ghosn'u CEO'luk görevinden almıştı. Ancak, Ghosn, bir hissedar toplantısı yapılmadan resmi olarak koltuğundan kaldırılamaz.

Geçtiğimiz hafta, 9 milyon dolar kefalet parası ödeyerek serbest kalan Ghosn, dışardan kamera tarafından izlenen bir evde yaşamak zorunda ve yalnızca avukatının ofisinde internet bağlantısı olmayan bir bilgisayara erişebiliyor. 65 yaşındaki eski CEO, 100 günden fazla bir süre boyunca gözaltında tutulduktan sonra 6 Mart'ta kefaletle serbest bırakılmıştı.

Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnediği şüphesiyle 19 Kasım'da Tokyo'da tutuklanmıştı. - TOKYO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:58 Kaynak: İHA

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