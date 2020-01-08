Carlos Ghosn ilk defa konuştu: Japonya'daki adaletsizlikten ve siyasi baskıdan kaçtım - Son Dakika
Son Dakika Dünya Carlos Ghosn ilk defa konuştu: Japonya'daki adaletsizlikten ve siyasi baskıdan kaçtım - Son Dakika Dünya

Carlos Ghosn ilk defa konuştu: Japonya'daki adaletsizlikten ve siyasi baskıdan kaçtım

6 saat önce

Eski Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi. Ghosn, "Adaletten değil, Japonya'daki adaletsizlikten ve siyasi baskıdan kaçtım" dedi

Carlos Ghosn ilk defa konuştu: Japonya'daki adaletsizlikten ve siyasi baskıdan kaçtım, System.String[]

Eski Renault Nissan Üst Yöneticisi Lübnan asıllı Carlos Ghosn, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Lübnan Gazeteciler Sendikası merkezinde basın toplantısı düzenledi.


Brezilya ve Fransa vatandaşı da olan iş insanı, geçen ay kaçtığı Japonya'daki yargılamanın ardından ilk kez kamuoyunun önüne çıktı.

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Japonya, Lübnan, Nissan, Beyrut, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:04 
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