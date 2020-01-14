Carlos Ghosn, Renault'u mahkemeye verdi - Son Dakika
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Carlos Ghosn, Renault'u mahkemeye verdi

6 saat önce

Nissan Motor'un firari eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Renault'daki görevinden istifasının ardından 250 bin euroluk emeklilik ödeneği için mahkemeye başvurduğu bildirildi.

Carlos Ghosn, Renault'u mahkemeye verdi, System.String[]

Nissan Motor'un firari eski CEO'su Carlos Ghosn'un, Renault'daki görevinden istifasının ardından 250 bin euroluk emeklilik ödeneği için mahkemeye başvurduğu bildirildi.


Finansal usulsüzlük iddiaları nedeniyle ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan firar ederek Lübnan'a giden Nissan Motor'un eski Başkanı Carlos Ghosn'un, Nissan ile ortaklığı bulunan Renault'dan ödeme talebinde bulunduğu iddia edildi. Japonya basınında yer alan habere göre Ghosn, Fransa'da mahkemeye başvurarak geçtiğimiz yılın Ocak ayında Renault'daki görevinden istifa etmesinin ardından kendisine ödenmesi gereken 250 bin euroluk emeklilik ödeneğini talep etti. Davayla ilgili duruşmanın şubat ayında gerçekleştirilmesinin beklendiği kaydedilirken, Ghosn'un kendisine ödenmesini istediği yıllık 770 bin euroluk ayrı bir hak talebi ve işinden ayrılmasından doğan maddi zararlar için de ayrıca yargıya başvuracağı belirtildi.


İttifakı yönetiyordu


1999'da başlayan Nissan-Renault ittifakı, yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketinin de 2016 yılında ortaklığa katılmasıyla güçlenmiş, dev ittifak eski CEO Carlos Ghosn'un 2018'de finansal usulsüzlük suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından sıkça kamuoyunun gündemini meşgul etmişti. Ghosn, söz konusu iddialar nedeniyle Renault'daki görevinden istifa etmiş, Nissan ve Mitsubishi da Ghosn'un görevine son vermişti. - TOKYO

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Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 09:29 Kaynak: İHA
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