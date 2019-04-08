Carlos Ghosn'un Eşinden Macron'a Çağrı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yeniden gözaltına alınan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un serbest bırakılması konusunda çağrıda bulunuldu.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yeniden gözaltına alınan Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un serbest bırakılması konusunda çağrıda bulunuldu.



Carole Ghosn, RTL radyosuna yaklaşık bir ay önce kefaletle serbest bırakılmasının ardından birkaç gün önce Japonya'nın Tokyo kentinde yeniden gözaltına alınan eşi hakkında açıklamalarda bulundu.



Fransa'nın eşinin tekrar gözaltına alınmasına itiraz etmediğine dikkati çeken Ghosn, Macron'dan eşinin serbest bırakılmasını sağlamasını istedi.



Ghosn, eşinin yeniden gözaltına alınmasını sağlayan hiçbir delilin bulunmadığını ve masum olduğunu öne sürdü.



Eşinin hukuka uygun şekilde yargılanması gerektiğini belirten Ghosn, Fransa'nın bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini dile getirdi.



Carlos Ghosn, görevini kötüye kullanmak suçlamasıyla 4 Nisan'da yeniden gözaltına alınmıştı. Kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de gözaltına alınan Ghosn, geçen ay başında 108 günün ardından kefaletle serbest bırakılmıştı.



Ghosn, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japonya yasalarını çiğnemekle suçlanıyor.



Nissan ve Mitsubishi, Ghosn'un görevine son vermişti



Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörü sıfatıyla Nissan'a geçmişti.



Nissan'ın 20 yıl boyunca Üst Yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olarak biliniyordu.



Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil sert yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi olmuştu.



Maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn'un gözaltına alınmasının ardından Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, 20 Kasım'da Ghosn'un artık Renault grubunu yönetecek konumda olmadığını söylemişti. Ghosn, Renault'daki görevinden ocak ayında istifa etmişti.



Nissan Motor Yönetim Kurulu, gelirini düşük gösterme suçlamasıyla tutuklanan Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının Başkanı Carlos Ghosn'un görevine 22 Kasım'da son vermişti.



Mitsubishi Motors'dan 26 Kasım'da yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin yaptıkları toplantıda, Ghosn'un güvenilirliğini kaybetmesi nedeniyle görevine son verilmesi yönünde oy kullandığı kaydedilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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