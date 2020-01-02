Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi hakkında... - Son Dakika

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Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi hakkında...
6 saat önce
Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi hakkında 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:42 Kaynak: İHA
Carlos Ghosn'un Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 7 kişi hakkında 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi. - İSTANBUL
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