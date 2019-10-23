Son Dakika Haberleri: Carlos Kameni'den Galatasaray itirafı
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Carlos Kameni'den Galatasaray itirafı

46 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe ile sözleşmesini sezon başında fesheden Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, İspanya'da AS gazetesine röportaj verdi.

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Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe ile sözleşmesini sezon başında fesheden Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, İspanya'da AS gazetesine röportaj verdi.


Galatasaray hakkında konuşan Kameni, "2017-18 sezonunda Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadyumu'na çıkmıştım. O maç benim ilk derbimdi. Maç haftası her şey durmuştu, hayat resmen felç olmuştu. Türk Telekom Stadyumu, futbolcular üzerinde büyük baskı kuruyor. Galatasaray taraftarı maça çok etki gösterebiliyor. Daha ilk dakikada size korner atışı bile kullandırtmıyorlar. Bunu da yabancı madde atarak başarabiliyorlar. Ama ben onlardan hiç korkmadım. Galatasaray - Fenerbahçe derbileri Boca Juniors - River Plate gibidir." sözlerini kullandı.


"GALATASARAY STADI DAHA KORKUTUCU"


Galatasaray ile Real Madrid'in statlarını kıyaslayan tecrübeli kaleci, "Bence Galatasaray stadı, Santiago Bernabeu'dan daha korkutucu. Türk taraftarları gerçekten farklıdır." dedi.


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Galatasaray, Fenerbahçe, İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:24 
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