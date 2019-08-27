Son Dakika Haberleri: Carlos Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı
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Carlos Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı

15 dakika önce

Yabancı kontenjanı dolayısıyla Süper Lig listesinde yer almayan hatta geçen sezon Volkan Demirel'in kadro dışı kaldığı dönemde bile düşünülmeyen tecrübeli kaleci Carlos Kameni kulüpten ayrıldı.

Carlos Kameni Fenerbahçe'den ayrıldı, System.String[]

Yabancı kontenjanı dolayısıyla Süper Lig listesinde yer almayan hatta geçen sezon Volkan Demirel'in kadro dışı kaldığı dönemde bile düşünülmeyen tecrübeli kaleci Carlos Kameni kulüpten ayrıldı.


Yıllık 2.2 milyon euroluk maaşıyla kulübe bu anlamda ciddi bir yük olan 35 yaşındaki kaleci, İstanbul- Malaga uçağıyla İspanya'ya gitti.


Kameni'nin, eski kulübü Malaga'nın yanı sıra birkaç İspanyol kulübüyle daha görüşeceği belirtildi.

Volkan Demirel, Malaga, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:34 
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