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Son dakika haberleri | Carlos Mane Koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Carlos Mane Koronavirüse yakalandı

13.02.2022 18:27
Son dakika haberleri | Carlos Mane Koronavirüse yakalandı

Son dakika haberler... Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Koronavirüs'e yakalandı.

Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Koronavirüs'e yakalandı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Koronavirüs salgınına yakalandı. İstanbul deplasmanında Galatasaray oynanacak maç için ttakım kafilesinde bulunan Mane'nin koronavirüs testinin pozitif çıktı. Maç öncesinde raporu alan sarı kırmızılı kulüp yetkilileri Mane'yi kadrodan çıkardı.

Koronavirüs salgınından ötürü karantina sürecine giren Carlos Mane, Galatasaray maçından sonra bu hafta Kayseri'de oynanacak Giresunspor maçı kadrosunda da olmayacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Kayserispor, Koronavirüs, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Carlos Mane Koronavirüse yakalandı - Son Dakika


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