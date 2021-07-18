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Carlos Ponck: Kimse heveslenmesin, bu sezon şampiyon biz olacağız - Son Dakika

Carlos Ponck: Kimse heveslenmesin, bu sezon şampiyon biz olacağız

18.07.2021 14:31
Carlos Ponck: Kimse heveslenmesin, bu sezon şampiyon biz olacağız, System.String[]

"İyi ve kuvvetli bir takım olma yolunda ilerliyoruz""Vitor Pereira'ya başarılar diliyorum ama şampiyonluk dilemiyorum""Türk hakemlere karşı sabır yok" "Türk milli takımında duygu eksikti"İSTANBUL, - Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya...

"İyi ve kuvvetli bir takım olma yolunda ilerliyoruz"

"Vitor Pereira'ya başarılar diliyorum ama şampiyonluk dilemiyorum"

"Türk hakemlere karşı sabır yok"  "Türk milli takımında duygu eksikti"

İSTANBUL, - Medipol Başakşehirli futbolcu Carlos Ponck, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya başarılar dileyerek, gelecek sezon kendilerinin şampiyon olacaklarını söyledi.Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Medipol Başakşehir'de başarılı defans oyuncusu Carlos Ponck, Sporlig'e açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk sonrası geçen sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Ponck, "Şampiyonluğun vermiş olduğu bir rehavet de vardı. O yüzden sezon içerisindeki hazırlıklarımızı istenilen seviyeye getiremedik. Bakıldığında bunun birçok neden var. Bunların en önemlisi çok sıkışık bir maç trafiği yaşamamız. Diğer taraftan sakat oyuncularımız vardı. İnişli çıkışlı bir grafik çiziyorduk, o yüzden bir ritim sağlayamadık. Şampiyonlar Ligi'nde zorlu maçlar ve zorlu takımlara karşı maçlar performansımızı etkiledi. 2 -3 gün önce gittiğimiz seyahatlerimiz oldu. Hepsi bir ayaya geldiğinde kötü bir sezon oldu bizim için. Okan hocanın ayrılmasından sonra takım biraz çıkışa geçti. Aykut hocanın gelmesiyle de yeni bir rotasyon sağladık diyebilirim. Yeni transferlerin katılmasıyla çıkışa geçtik. Rüzgar tersine döndü. Sık çalışmanın sonucu olarak da ligi çok kötü olmasa bile kötü olması beklenen yerden uzakta bitirdik" diye konuştu."İYİ VE KUVVETLİ BİR TAKIM OLMA YOLUNDA İLERLİYORUZ"Yeni sezon hakkında açıklamalarda bulunan Ponck, "Bu sezon yeni transferler takıma katıldı. Yeni bir süreç içerisindeyiz. Takımız iyi ve kuvvetli bir takım olma yolunda ilerliyor. Burada Aykut hocamızın da elini güçlendirmeliyiz. Çünkü oyuncu grubu ne kadar sağlıklı bir şekilde çalışmalarına devam ederse, saha içerisindeki performansı ve sonucu o denli sağlıklı bir şekilde alabiliriz. Adım adım, maç maç hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu."VITOR PEREIRA'YA BAŞARILAR DİLİYORUM AMA ŞAMPİYONLUK DİLEMİYORUM"Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'ya başarılar dileyen Yeşil Burun Adalı oyuncu, "Vitor Pereira ile çalışmadım ama kendisini tabii ki tanıyorum. Yaptığı işleri ve geride bıraktığı başarıları da biliyorum. Fenerbahçe'ye geldi. Başarılı olmasını diliyorum ama şampiyon olmalarını dilemiyorum, şampiyon da olamayacaklar çünkü biz şampiyon olacağız" dedi."TÜRK HAKEMLERE KARŞI SABIR YOK"  "Gördüğüm kadarıyla Türk hakemleri Avrupa'da oldukça ses getiriyor" diyen başarılı oyuncu, "Cüneyt Çakır çok değerli bir hakem. İki tarafta kıyasladığımızda Avrupa ile Türkiye arasındaki yönetim farkları şu şekilde; Avrupa'da bu işler sistem ve  kriterler üzerinden yürürken, Türkiye'de maalesef polemiklerle ve sabırsızlık üzerinde yürütülüyor. Türkiye'de hakemlere karşı sabır yok. Bir anda bir hakemi yerle bir edebiliyorlar. Aslında sabır göstersek Cüneyt Çakır gibi bir çok hakem de yükselir. Bu arada onu da seviyorum" şeklinde konuştu."TÜRK MİLLİ TAKIMINDA DUYGU EKSİKTİ"

Kendisinin de A Milli Takım'dan beklentilerinin çok fazla olduğunu vurgulayan Carlos Ponck, "Türk futbolcuları ve lejyonerleri çok yakından takip ediyorum. Bildiğim oyuncular, kadrosuyla dünya klasında ayaklara sahip bir milli takımdan bahsediyoruz. Evet, belki grup zordu, zorlu takımlara karşı mücadele ettiler ancak ben burada biraz duyguların eksik olduğunu gördüm. Duygulardan kastım da şu; Bazen futbolda savaşmanız, kavga etmeniz lazım. Belki o savaşı eksik gördüm diyebilirim. Dolayısıyla, Türkye'de futbol oynayan birisi olarak sizler gibi benim de beklentim çok fazlaydı ancak bazen futbolda böyle bir oyun beklentileri karşılayamaz .Bu da milli takımın başına geldi" dedi.


Carlos Ponck: Kimse heveslenmesin, bu sezon şampiyon biz olacağız

Fenerbahçe, Şampiyon, Milli, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Carlos Ponck: Kimse heveslenmesin, bu sezon şampiyon biz olacağız - Son Dakika Spor


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