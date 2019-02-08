Son Dakika Haberleri: Carlos Queiroz, Kolombiya Milli Takımının Yeni Teknik Direktörü Oldu

Carlos Queiroz, Kolombiya Milli Takımının Yeni Teknik Direktörü Oldu

28 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kolombiya Futbol Federasyonu Başkanı Ramon Jesurun'un konuşması Kolombiya Milli Takımının yeni teknik direktör Carlos Queiroz'ın konuşması Carlos Queiroz'ın tanıtım filmi Kolombiya Milli takımının başına getirilen teknik direktör Carlos Queiroz, Bogota'daki Kolombiya...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kolombiya Futbol Federasyonu Başkanı Ramon Jesurun'un konuşması
Kolombiya Milli Takımının yeni teknik direktör Carlos Queiroz'ın konuşması
Carlos Queiroz'ın tanıtım filmi Kolombiya Milli takımının başına getirilen teknik direktör Carlos Queiroz, Bogota'daki Kolombiya Futbol Federasyonu genel merkezinde düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya Kolombiya Federasyon bBaşkanı Ramon Jesurun da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:31 Kaynak: AA

Carlos Queiroz, Kolombiya, Spor
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