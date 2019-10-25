Son Dakika Haberleri: Carlos Vela MLS'i Kasıp Kavuruyor
Son Dakika Spor Carlos Vela MLS'i Kasıp Kavuruyor

Carlos Vela MLS'i Kasıp Kavuruyor

54 dakika önce

Meksikalı forvet Carlos Vela Los Angeles FC'ye imza attığından beri Amerikan MLS Ligi'ni kasıp kavuruyor. LAFC formasıyla çıktığı 66 maçta 53 gol 23 asist yaparak akılmaz bir forvet performansı sergileyen Vela, MLS'te şampiyonluk adaylarından LAFC'nin rakiplerine karşı en büyük kozu.

Meksikalı forvet Carlos Vela Los Angeles FC'ye imza attığından beri Amerikan MLS Ligi'ni kasıp kavuruyor. LAFC formasıyla çıktığı 66 maçta 53 gol 23 asist yaparak akılmaz bir forvet performansı sergileyen Vela, MLS'te şampiyonluk adaylarından LAFC'nin rakiplerine karşı en büyük kozu.

Carlos Vela MLS'i Kasıp Kavuruyor

Los Angeles, Carlos Vela, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:39 
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