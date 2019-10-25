Carlos Vela MLS'i Kasıp Kavuruyor
54 dakika önce
Meksikalı forvet Carlos Vela Los Angeles FC'ye imza attığından beri Amerikan MLS Ligi'ni kasıp kavuruyor. LAFC formasıyla çıktığı 66 maçta 53 gol 23 asist yaparak akılmaz bir forvet performansı sergileyen Vela, MLS'te şampiyonluk adaylarından LAFC'nin rakiplerine karşı en büyük kozu.
Meksikalı forvet Carlos Vela Los Angeles FC'ye imza attığından beri Amerikan MLS Ligi'ni kasıp kavuruyor. LAFC formasıyla çıktığı 66 maçta 53 gol 23 asist yaparak akılmaz bir forvet performansı sergileyen Vela, MLS'te şampiyonluk adaylarından LAFC'nin rakiplerine karşı en büyük kozu.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:39
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